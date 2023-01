Dolores Aveiro passou as últimas semanas a viajar. Depois de ter estado no Qatar, onde acompanhou o Mundial, a matriarca da família esteve no Brasil para celebrar o Natal e a passagem de ano.

Agora, depois das férias, Dolores regressou a casa, na Madeira, o que a deixou muito feliz.

"Bom dia a todos vocês. Como é bom ir e voltar, não há como o nosso cantinho", escreveu.

