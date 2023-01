"Dolores é a atriz principal na vida de Cristiano": é desta forma que o jornalista Luís Osório começa uma das análises que costuma partilhar com os seguidores da sua página de Instagram.

Hoje, conforme se pode perceber, o tema foi Cristiano Ronaldo e a sua mudança para a Arábia Saudita.

"Cristiano prepara-se para a sua estreia na Arábia Saudita. Foi apresentado no seu novo clube na passada semana com a dignidade e grandiosidade que merecia. E irá continuar a história de Dolores Aveiro, uma mulher incrível e poderosa", afirma.

Entretanto, acrescenta: "Ser-lhe-ia simples ir por um outro caminho. Radicalizar o discurso quando o seu filho é atacado, pressionado, esquecido. Compreenderíamos melhor se dissesse asneiras, se insultasse, se a sua postura fosse negativa ou sombria, se os seus pensamentos e palavras fossem críticos e agressivos. Mas não são. Dolores é uma mãe que o filho tornou uma verdadeira princesa. Ofereceu-lhe palácios e riquezas em vida"

"Mas Dolores não se tornou mais pequena. Os palácios não a fizeram desviar-se do seu caminho de sempre. Encontrou um novo amor, viaja, conhece mundo, aprende coisas novas, é curiosa sobre o ofício de viver. E quando o seu filho é atacado ou está fragilizado, ela aparece", defende ainda.

"Dolores para quem Cristiano é o seu pródigo. Não por ser mais ou menos do que os outros três, mas por ser o mais novo, o bebé que ela já não podia carregar, o bebé que na barriga a fez ter o pensamento de abortar por lhe ser impossível imaginar a possibilidade de não conseguir pôr a comida na mesa. Dolores não abortou apesar de todas as dificuldades houve qualquer coisa que a fez travar o caminho quando alguém já lhe indicara o lugar para se deitar. Dolores pediu desculpas e voltou para casa com as lágrimas nos olhos", continua.

Por fim, escreve: "E nestes dias, com toda a confusão que se gera sempre que Cristiano aparece, recordei-me desta formidável mãe para quem os bons pensamentos são o seu segredo mais bem guardado. Sem eles Cristiano não teria nascido. E Dolores sabe-o".

