Dolores Aveiro não passou despercebida no último jogo da seleção nacional, que aconteceu no Estádio José Alvalade, casa do seu clube do coração.

A matriarca da família Aveiro assistiu a uma grande exibição do filho, Cristiano Ronaldo, frente à Eslováquia, premiada com um hat-trick, e nas bancadas contou com a companhia de Cristianinho, o neto mais velho.

Dolores deu início a esta nova semana com um registo captado precisamente ao lado do neto, tendo escrito na legenda uma mensagem de força para a equipa das quinas, que hoje defronta a Bósnia e Herzegovina.

"Bom dia ótima semana para todos. Boa sorte para a nossa seleção força Portugal", pode ler-se na partilha em causa, que encontrará mais abaixo.

