Sendo o Sporting o clube do seu coração, Dolores Aveiro aceitou participar no podcast 'ADN de Leão'.

A mãe de Cristiano Ronaldo esteve à conversa com Guilherme Geirinhas, episódio que vai para o ar já na próxima terça-feira, 21 de setembro, como adianta o Jornal Sporting.

O jornal do clube revela ainda que neste episódio a mãe do craque português recorda o seu passado, assim como a passagem do futebolista pelo clube. Além disso, o regresso de CR7 ao Manchester United também não foi esquecido.

Leia Também: Após viagem a Manchester, Dolores Aveiro está de volta à Madeira