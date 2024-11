Guilherme Geirinhas foi o convidado do último 'Alta Definição', programa apresentado por Daniel Oliveira, e falou sobre as suas inseguranças.

O humorista relatou um episódio que lhe aconteceu com o apresentador de 'Isto é gozar com quem trabalha'. "Tenho algumas gafes. Interações com pessoas, fico a pensar nelas imenso tempo. Uma vez cruzei-me com o Ricardo Araújo Pereira nas Amoreiras e cumprimentei-o, uma pessoa que admiro e há aquela pressão de corresponder. Ele disse qualquer coisa e ficou um silêncio. Eu disse: 'Epá, ficou aqui um silencio chato' e eu fiquei a pensar naquilo durante seis meses", afirmou.

De seguida, o apresentador do podcast 'ADN de Leão' contou que, quando foi entrevistar Rúben Amorim para esse projeto, não teve tempo de preparação, o que levou com que ficasse nervoso. "Eu saio da entrevista ao Rúben a achar que isto ia acabar com a minha carreira porque não me preparei mas até correu bem".

Veja o vídeo aqui.

Leia Também: António Raminhos em 'choque' com comentários contra Guilherme Geirinhas