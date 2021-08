Dolores Aveiro não podia ser uma mãe mais orgulhosa, como faz questão de mostrar no Instagram, onde continua a partilhar vários momentos do dia-a-dia.

Ainda esta quarta-feira, a mãe de Cristiano Ronaldo deparou-se com um 'cartaz' do craque português e não resistiu em tirar uma fotografia ao lado do mesmo.

"Quem eu encontrei... O menino mais bonito do mundo", escreveu na legenda da imagem.

