Tony Carreira esteve à conversa com Manuel Luís Goucha e Iva Domingues no 'É da Casa', da TVI, e acabou por falar do seu cruzeiro que, diz, vai contar com a presença de Dolores Aveiro.

"A minha amiga Dolores vai", disse aos apresentadores. "É um projeto diferente, é uma coisa que acho muito elegante, bonita", acrescentou, referindo que é a primeira vez que vai num cruzeiro.

"Espero realmente que seja aquilo que criei na minha cabeça, que tenha um sol maravilhoso e quatro mil pessoas a bordo bem-dispostas, e que se divirtam", completou.

