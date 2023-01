Manuel Luís Goucha recordou no programa 'É da Casa' a entrevista "mais difícil" que teve até hoje. Trata-se do momento em que Tony Carreira falou consigo meses depois da morte da filha mais novo, Sara, que partiu em dezembro de 2020.

"A conversa mais difícil da minha vida foi a conversa que tivemos uns seis meses depois da tragédia que se abateu nesta família. Eu nessa noite nem sequer dormi porque é tratar um assunto com pinças, respeitando a dignidade da dor do outro", lembrou o apresentador.

"É uma grande prova de confiança que o Tony me deu ali", acrescentou de seguida, enquanto estava ao lado do cantor e de Iva Domingues, no passado fim de semana.

