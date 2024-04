Depois do dérbi de terça-feira, dia 2 de abril, o Benfica e o Sporting voltam a estar frente a frente num novo jogo.

Desta vez, os clubes lutam pelo título nacional no Estádio José Alvalade e Dolores Aveiro já mostrou o seu habitual apoio aos leões - através de uma publicação que fez no Instagram logo pela manhã deste sábado, dia 6 de abril.

"Boa sorte para o nosso Sporting", escreveu junto de uma fotografia captada no cruzeiro que está a fazer com a filha Elma Aveiro.

De recordar que no jogo da passada terça-feira, que decorreu no Estádio da Luz, o Sporting conquistou com um empate que o levou a ser o primeiro finalista da Taça de Portugal.

