Esta quinta-feira, 17 de fevereiro, é dia de festa para o clã Aveiro. Dinis, filho de Katia Aveiro, sopra as velas pelo 12.º aniversário e recebeu da avó babada, Dolores, uma carinhosa mensagem.

"E o nosso Dinis faz hoje anos. Aquele que mais tem resposta na ponta da língua, o vaidoso da gente. O doce menino rebelde de olhos cor de mel. Parabéns menino da avó. Que Deus te dê muita saúde porque isso realmente é o que mais importa. Um dia feliz, meu Nutela", escreveu a matriarca.

Dinis, vale notar, é o filho do meio de Katia Aveiro. A irmã de Cristiano Ronaldo é ainda mãe de Rodrigo, de 21 anos, que assim como Dinis é fruto de da relação passada com José Pereira, e de Valentina, de dois anos, do atual relacionamento com Alexandre Bertolucci.

