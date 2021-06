Com o filho em campo a jogar por Portugal, esta é mais uma razão para Dolores Aveiro fazer questão de acompanhar de perto o percurso da Seleção Nacional no Euro 2020 e torcer pela vitória da equipa.

No Instagram, são várias as vezes em que a mãe do craque português mostra o seu apoio ao filho, sem se esquecer também do clube do seu coração. Mas agora com a Seleção Nacional em campo, os desejos de Dolores vão para o sucesso de Portugal.

"Fui fazer a minha oração, a pedir para a nossa Seleção!!! Força Portugal", escreveu na legenda de uma fotografia que publicou esta quinta-feira, 17 de junho, na rede social.

