Com Cristiano Ronaldo a testar novamente positivo para a -19, Dolores Aveiro recorreu à sua página de Instagram para deixar publicamente uma mensagem ao filho.

"Bom fim de semana para todos com muita boa disposição, beijinhos!!! A enviar boas energias de rápida recuperação para o meu filho, e com este sorriso que ele sempre gosta de me ver", escreveu a mãe de CR7 na legenda de uma fotografia que publicou, esta sexta-feira, na rede social.

Uma partilha que rapidamente conquistou a atenção de muitos dos seus mais de dois milhões de seguidores.

De referir que o craque português vai repetir o teste já esta sexta-feira. Leia Também: Cristiano Ronaldo repete teste -19 esta sexta-feira