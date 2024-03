Na noite desta sexta-feira, dia 29 de março, o Sporting entra em campo para defrontar o Estrela da Amadora, uma partida com pontapé de saída marcado para as 20h30 no Estádio José Gomes.

Como é costume cada vez que joga a formação liderada por Rúben Amorim, Dolores Aveiro usou a sua conta no Instagram para desejar boa sorte ao seu clube do coração.

"Bom feriado para todos e, como não podia deixar passar, boa sorte para o meu clube, Sporting", escreveu a mãe de Cristiano Ronaldo na legenda de uma fotografia na qual aparece muito sorridente, usando um vestido camiseiro verde.

