Com o jogo de apuramento para o Euro2024 que opõe Portugal à Eslováquia prestes a começar (tem início marcado para as 19h45), Dolores Aveiro usou as suas redes sociais para dar força à seleção das quinas.

Numa fotografia ao lado do filho mais novo, Cristiano Ronaldo - capitão da formação portuguesa - Dolores, que tal como o filho aparece vestida a rigor com a camisola da seleção, deseja boa sorte aos nossos jogadores.

"Boa sorte para o nosso PORTUGAL", escreveu a mãe de Ronaldo.

