Dolly Parton falou novamente sobre o seu casamento de mais de 55 anos com Carl Thomas Dean. Desta vez, a cantora revelou como 'apimenta' a união.

"Gosto de me vestir para o Carl", disse a estrela country - que deu o nó no dia 30 de maio de 1966 - ao Daily Pop do E! News.

"Todos os dias, coloco um pouco de maquilhagem e arranjo o meu cabelo", disse, referindo que como assim como anda sempre arranjada fora de casa, dentro do seu lar não é diferente.

"Ninguém quer dar uns amassos com uma desleixada", afirmou de seguida. "É importante para mim que pareça o melhor que conseguir. Acho que ajuda a apimentar a relação", acrescentou.

