Dolly Parton preparou para o marido, Carl Thomas Dean, uma surpresa de aniversário única e muito original. A cantora resolveu aos 75 anos recriar a sua icónica capa para a revista Playboy, feita em 1978.

"Lembram-se quando há algum tempo disse que ia continuar a posar para a Playboy aos 75 anos? Bem, eu tenho 75 e a revista já não existe. Mas o meu marido sempre amou a capa original, então pensei em algo para o surpreender e deixar feliz. Ele ainda me acha atraente depois de 57 anos e eu não o vou tentar convencer do contrário", brinca Dolly Parton.

As declarações da artista surgem num vídeo onde mostra o momento em que, vestida de coelhinha, deu ao marido um quadro com a produção antiga e com as novas imagens que fotografou.

Eis abaixo as imagens:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Dolly Parton (@dollyparton)

