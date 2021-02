Esta sexta-feira, 5 de fevereiro, faz dois meses que Sara Carreira partiu, aos 21 anos, depois de ter sofrido um aparatoso acidente de carro.

No Instagram, a amiga Bárbara Bandeira não deixou passar em branco este dia e manifestou-se junto dos fãs.

A cantora mostrou duas imagens onde aparece com várias rosas coloridas e brancas, sendo que as brancas estão em forma de 'S'. Na legenda dos registos, citou um excerto da música 'Penso Em Nós', de Sara Carreira: “Em cada melodia; Vais ser capaz de me ouvir; Talvez não sintas sofrimento; Talvez demore algum tempo; Pra poderes sentir; Tudo o que eu senti; Quando te vi partir”.

Após a partilha, as mensagens de apoio começaram logo a surgir na caixa de comentários. Veja abaixo:

