Dois dos filhos de Brigitte Nielsen estão neste momento retidos em Itália, onde moram atualmente, mais precisamente em Milão, a cidade mais afetada pelo novo coronavírus.

A atriz, de 56 anos, mostrou-se muito preocupada com os filhos, esta terça-feira, quando falou sobre o sucedido no programa 'The Talk'.

"Falo com eles todos os dias. Estão em Milão, na zona mais perigosa. O que os meus filhos me dizem é que estão bem, mas é uma situação muito difícil para eles porque estão assustados", partilhou Brigitte.

De referir que, esta segunda-feira, o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte impôs uma quarentena nacional a todo o país. Por isso, assim como as restantes pessoas que se encontram neste momento em Itália, os filhos da atriz não podem sair do país numa tentativa de conter o surto.

Nielsen não disse quais dos dois filhos é que estavam em Itália. "É difícil para mim, enquanto mãe, estar do outro lado do planeta", desabafou.

Brigitte aproveitou o momento para deixar alguns conselhos a todos os que moram nos Estados Unidos, esperando que o seu país não chegue ao ponto em que chegou Itália.

"Acho que as pessoas devem estar cientes de que o coronavírus é um assunto muito sério", acrescentou, pedindo a todos para não entrarem em "pânico", mas para adotarem as devidas medidas de precaução.

