Marina Ruy Barbosa, de 25 anos, vai regressar em breve à televisão após ter estado dois anos afastada do pequeno ecrã.

"Já estou a preparar-me para novos desafios. Super animada", disse a estrela das novelas da Globo ao ser questionada sobre este tão aguardado regresso.

Marina Ruy Barbosa prefere, pelo menos para já, manter em segredo mais pormenores sobre o projeto, ou neste caso a novela, que marcará o seu regresso.

A última novela a contar com a participação de Marina Ruy Barbosa, que se divorciou do marido no início deste ano, foi 'O Sétimo Guardião' - que terminou em maio de 2019.

