Francisco Moita Flores vive momentos de grande felicidade e alívio depois do sobressalto que foi saber que o pai estava infetado com a Covid-19.

Aos 97 anos, o pai do escritor venceu o novo coronavírus e encontra-se já totalmente recuperado.

"Um herói: Este moço é o meu pai. Caminha pelos 97 anos e a Covid apanhou-o à traição. Mas este guerreiro resistiu. Deu luta e acabou por despachá-lo com um pontapé no rabiosque que pôs o raio do vírus no quinto dos infernos. Está curado e só não alinha no Domingo pela sua equipa porque o treinador resolveu dar-lhe folga por tão duro desafio", realça o antigo inspetor da Polícia Judiciária ao partilhar nas suas redes sociais uma fotografia do momento em que o pai soprou as velas no seu aniversário.

"Deixo aqui esta nota sobre o Mestre Chico da Defesa de S. Brás para agradecer a todos quantos (e foram muitos) que telefonaram e enviaram mensagens para saber do seu estado de saúde). Como se vê, um rapaz que venceu o vírus. Um dos muitos heróis que resistem! Obrigado a todos", termina.

[Publicação partilhada pelo escritor]© Reproduções Facebook / Francisco Moita Flores

