'Robin's Wish' é um novo e revelador documentário sobre a vida do ator e comediante Robin Williams. O projeto surge seis após a sua morte e até já tem trailer de apresentação.

Nas imagens até agora divulgadas é possível acompanhar os últimos dias de vida do ator. Imagens fortes às quais se juntam os testemunhos da viúva de Robin, Susan Scheneider, e do realizador que trabalhou com o ator em no seu último filme.

'Robin's Wish' fala ainda sobre a doença degenerativa com a qual o ator terá sido diagnosticado: Demência por Corpos de Lewy - uma forma comum de demência e que partilha muitas similaridades com a Doença de Alzheimer, de acordo com a Associação Alzheimer Portugal.

Eis abaixo as primeiras imagens:

