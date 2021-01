Cláudia Raia tem esta sexta-feira, dia 15, motivos para celebrar. A filha mais nova da atriz, fruto do casamento com Edson Celulari, completa 18 anos de vida.

Como forma de assinalar a data, a atriz brasileira partilhou na sua conta oficial de Instagram um vídeo revelador onde mostra imagens de Sophia Raia desde o dia do seu nascimento.

"18 anos da minha caçulinha! Que orgulho da mulher em que te estás a tornar, filha. Feliz aniversário, meu amor", pode ler-se na legenda das imagens.

Por sua vez, também o pai da jovem, o ator Edson Celulari, usou as suas redes sociais para dedicar à sua menina uma mensagem muito especial.

"Filha, 18 anos! És tão linda, tão cheia de vida e sonhos, dona de um coração enorme e um senso de justiça imenso. Que lutes sempre por aquilo em que acreditas e que continues a apostar num mundo mais equilibrado. O teu sentido de humor também é uma qualidade que encanta a todos e nos faz querer estar na tua companhia. Seque em frente, filha, a tua geração é a esperança de um mundo melhor e não será um vírus que vai diminuir a vossa ação. Eu amo-te muito. A celebração faremos daqui a pouco, com muitos abraços. Do pai mais orgulhoso e feliz do planeta", pode ler-se na emotiva publicação.

Importa referir que Cláudia Raia e Edson Celulari são ainda pais de Enzo Celulari, de 23 anos.

