Este fim de semana foi especial para a família real da Suécia. A princesa Estelle, primogénita de Victoria e Daniel, celebrou o seu 8.º aniversário e a data foi também assinalada nas redes sociais da casa real, como aliás já é tradição.

Como forma de parabenizar a princesa foram divulgados dois novos retratos oficiais: Um em que aparece sozinha, outro em que surge na companhia do irmão mais novo, Óscar.

Nas imagens Estelle usa um vestido nude com padrão floral e o cabelo apanhado com uma trança lateral.

Veja na publicação abaixo.

