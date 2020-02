O príncipe William esteve recentemente no País de Gales para assistir a um jogo de rugby e antes da partida esteve à conversa com pessoas apoiadas pela Welsh Rugby Charitable Trust, entre as quais uma professora de primeiro ciclo.

Tratando-se de alguém envolvido no universo infantil, o duque de Cambridge aproveitou para revelar uma curiosidade sobre os filhos.

Durante as mais recentes férias, George, de seis anos, Charlotte, de quatro, e Louis, de um, estiveram a passar uns dias na casa de campo da realeza, em Norforlk, e acabaram por participar em alguns acontecimentos da vida campestre, nomeadamente estar com as ovelhas.

"No início, a Charlotte não tinha bem a certeza, mas o George estava muito envolvido. O Louis adora os tratores. Eles adoram ver as ovelhas e alimentá-las", contou William.

O duque de Cambridge acrescentou ainda que a mulher, Kate Middleton, é a responsável por incentivar os filhos em gostar do campo. Enquanto pais, querem que as crianças tenham tanta noção das características da vida do campo como da cidade.

Leia Também: Duques de Cambridge não estarão presentes em evento importante para Harry