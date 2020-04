O divórcio de Ant McPartlin foi finalizado. O apresentador de 'Ant & Dec's Saturday Night Takeaway' separou-se de Lisa Armstrong há mais de dois anos, e após uma longa batalha, ambos estão agora oficialmente solteiros. O casamento chegou ao fim após terem dado o nó há 12 anos.

Neste momento, o apresentador, de 44 anos, está apenas focado no seu futuro e os amigos acham que não vai demorar muito até o mesmo voltar a casar com a atual namorada, Anne-Marie Corbett, também com 44 anos.

Uma fonte disse ao The Sun: "Tem sido uma estrada muito difícil, com muita mágoa, mas finalmente terminou. Acabou. O Ant está entusiasmado para começar um novo capítulo da sua vida e pelo menos agora ele e a Anne-Marie podem planear o futuro. Não demorará muito até eles se casarem".

