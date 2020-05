O processo de divórcio de Brad Pitt e Angelina ainda não terminou. Apesar dos dois atores já serem considerados 'solteiros', a verdade é que a separação ainda está a decorrer porque estes não conseguem decidir o que fazer com um castelo que têm em França, no valor de mais de 67 milhões de dólares.

Para além disso, segundo a imprensa internacional, surgiram vários desentendimentos por causa da guarda dos seis filhos que têm em comum.

Mas agora, segundo a revista Us Weekly, as tensões finalmente começaram a desaparecer. "As coisas entre o Brad e a Angelina estão melhor do que nunca. Estão mais cordiais - querem soluções que funcionem para os dois", afirmou uma fonte à publicação.

Ou seja, o ressentimento que existia, sobretudo da parte da atriz, começa agora a ser colocado para trás das costas. Aliás, durante este tempo de pandemia, Pitt aproximou-se ainda mais dos filhos.

