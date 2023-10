Enquanto comentava uma entrevista de Mafalda Vilhena em que falava do casamento com Pêpê Rapazote e da gestão financeira e familiar, Sara Norte acabou por partilhar pormenores da sua vida com Vasco Cruz.

"Sei que há muitos casais que estão juntos há anos e vão a um restaurante e dividem a conta ao meio. Eu não compreendo isso", começou por destacar no 'Passadeira Vermelha', da SIC.

"Há casais que até têm uma conta onde metem metade da renda cada um. Fazem a separação total e estão há anos e anos", acrescentou.

"Lá em casa, nós temos ordenados muitas vezes diferentes – dependendo se estou a trabalhar em novela ou assim – e nunca divido. Às vezes o Vasco está a ganhar muito mais que eu e não há nada de divisões, é consoante. 'Olha, está aí o cartão, quando acabar esse vai-se ao outro'", completou.

