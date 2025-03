A mãe, Dani, tem 44 anos. A sua filha, Jade, tem 22. E o youtuber Nick Yardy namora com as duas. Sim, leu bem. A revelação foi feita pelo próprio no seu canal.

É a história escandalosa que está a tomar conta da internet, deixando milhões de internautas tão intrigados como enojados: o homem que engravidou a sua namorada... e a sogra.

De acordo com o Daily Mail, Nick Yardy, de 29 anos, começou a namorar apenas com a influencer Jade. Porém, os dois atravessaram "uma crise no seu relacionamento" e pediram conselhos à mãe desta. O solução de Dani, sogra de Yardy, foi que formassem um trio poliamoroso.

E foi mesmo isso que aconteceu! O youtuber está numa relação com as duas há cerca de dois anos. E as gravidezes? Será que são mesmo verdade?

Yardy publicou um vídeo com o título 'Estamos grávidas' e vários conteúdos nas redes sociais que davam a entender que as duas estavam mesmo a carregar os seus filhos, os comentários negativos por parte dos internautas levaram-nos a desmentir tudo.

"Eu faço muitas paródias diferentes, apenas para fins de entretenimento, para fazer as pessoas rir. Elas são mesmo mãe e filha e a nossa relação é real. Só não estão realmente grávidas. Pelo menos não ainda", revelou.

