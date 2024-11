A futura mãe Hailie Jade Scott, filha de Eminem, teve uma 'dura experiência' ao descobrir quais os alimentos que não são seguros para comer durante a gravidez... e a lista inclui alguns de seus petiscos favoritos.

No episódio mais recente do seu podcast, 'Just a Little Shady' com a co-apresentadora, Brittany Ednie, Hailie partilhou a sua frustração sobre tudo o que está fora dos limites durante a gravidez.

A filha do rapper, que está à espera do seu primeiro bebé com o marido Evan McClintock, começou por abordar uma 'despedida' especialmente difícil: enchidos.

O seu desejo aumentou ainda mais quando a marca de sanduíches 'Jimmy John's' anunciou o lançamento da sua nova 'Picklewich'. "Eu só quero saber... porquê agora?", brincou a podcaster no episódio que foi lançado esta sexta-feira, dia 1 de novembro.

Outro alimento que a influenciadora especificou como particularmente surpreendente foi o "sumo de maçã não pasteurizado".

"É de partir o coração", ripostou. "Mas, felizmente, encontramos pasteurizado", disse Hailie sobre a sua bebida favorita de outono. "E eu nunca pensei que havia sumo pasteurizado ou não pasteurizado. Eu achava que era apenas sumo de maçã. Mas não. Tem de ser pasteurizado. A mesma coisa com o sumo de laranja. Não sabia disso".

