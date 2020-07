Jéssica Nogueira, a concorrente expulsa do 'Big Brother' no último domingo, foi convidada no programa 'A Tarde é Sua'.

Jéssica Nogueira, a última concorrente a ser expulsa do 'Big Brother', foi convidada de Fátima Lopes, esta terça-feira no programa 'A Tarde é Sua', para recordar a sua prestação no reality show. Um dos tópicos foi a sua 'Curva da Vida' - segmento do jogo no qual os concorrentes falam dos momentos mais marcantes e traumáticos. O testemunho da jovem, de 22 anos, ficou marcado pelas declarações sobre a toxicodependência da mãe, momento que Jéssica quis hoje recordar. A ex-concorrente quis esclarecer que pediu ao programa para que as declarações não fossem reveladas na íntegra, para que se pudesse proteger da exposição pública. "Disse ao 'Big Brother' para cortar algumas coisas. Iam ter muito impacto cá fora", afirmou. "Tudo o que eu disse foi verdade, mas podia ter ido mais a fundo", continuou, recusando-se a responder se o que ficou por contar seria prejudicial para a sua imagem ou para a da progenitora. Leia Também: Jéssica esclarece polémicas e revela: "Tive 3 ataques de pânico hoje"