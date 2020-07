Jéssica Nogueirão foi este domingo expulsa do programa 'Big Brother'. Horas depois de ter deixado a casa mais vigiada do país, a concorrente do reality show da TVI marcou presença no programa 'Você na TV' para em conversa com Manuel Luís Goucha fazer um balanço da sua participação no programa e esclarecer todas as polémicas associadas à sua participação.

A conversa teve início com Jéssica a esclarecer a sua participação num reality show italiano de encontros amorosos.

"É um programa da tarde e não tem nada de hardcore", começou por explicar, garantindo que nunca chegou sequer a beijar o par que lhe calhou. Neste caso, falamos de um rapaz pelo qual não se apaixonou.

"Desisti porque não gostava mais daquele rapaz", explica.

Confrontada com todas as polémicas que envolveram o seu nome, Jessica revela que não conseguiu lidar da melhor forma com a ansiedade. "Ainda não consegui dormir. Tive três ataques de pânico hoje à noite", lamenta, sem conseguir conter as lágrimas.

Quanto ao facto de a sua mãe ter afirmado na imprensa cor-de-rosa que estaria de relações cortadas consigo pelo facto de Jéssica ter revelado dentro do 'Big Brother' que a progenitora terá sido toxicodependente, a jovem de 22 anos confirma o mal-estar familiar.

"Foi muito duro, mas mesmo que a minha mãe não tenha gostado eu quero servir de exemplo para as pessoas que estão a passar o mesmo que eu e o mesmo que ela passou. Quero que tenham a força que a minha mãe teve", refere, explicando que dentro da casa se enganou nas datas e que a mãe está livre de drogas há bem mais do que quatro anos.

Questionada por Manuel Luís Goucha se já teria feito as pazes com a mãe, Jéssica confessa que as duas ainda não conversaram. "Ainda não falei com a minha mãe, falei com a minha mãe adotiva. Quando tiver tempo e calma vou ligar-lhe", completou.

