Luciana Abreu vestiu-se de 'cowgirl' para o 'Domingão', no domingo, e começaram logo a surgir especulações de que o disfarce de Carnaval poderia ser uma provocação. Isto por causa do fim da relação com João Moura Caetano e do romance do mesmo com Bárbara Norton de Matos.

O tema foi comentado no 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, e a apresentadora Liliana Campos revelou que não foi Luciana Abreu que escolheu o seu fato de carnaval.

"Foi a produção que escolheu, disse a produção", destacou Liliana Campos.

Veja na publicação abaixo as fotografias de Luciana Abreu disfarçada de 'cowgirl'.

