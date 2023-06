Ryan Gosling mantém-se sempre muito discreto do que diz respeito à vida pessoal, como a relação amorosa com Eva Mendes, mas acabou por falar um bocadinho deste seu lado mais privado.

Em conversa com a GQ, o ator recordou o início da relação, há cerca de dez anos, e confessou: "Não pensava em filhos antes de conhecê-la, mas depois que conheci a Eva, percebi que simplesmente não queria ter filhos sem ela".

"E houve momentos em 'The Place Beyond the Pine' [filme onde os atores se conheceram] em que estávamos a fingir ser uma família e eu não queria mais fingir. Percebi que esta seria uma vida que teria muita sorte em ter", partilhou Ryan Gosling.

O ator contou ainda que não tem babysitter e tenta passar "o máximo de tempo possível com as filhas". Além disso, afirmou que "não gostava de voltar" à vida que tinha antes de ser pai.

"Estou feliz por não ter controlo sobre o meu destino desta forma, porque foi muito melhor do que eu jamais sonhei para mim", realçou ainda.

Ryan Gosling também teceu elogios a Eva no que diz respeito ao papel enquanto mãe: "Apenas me apoio na Eva. Ela sabe sempre o que é importante".

De recordar que o casal tem duas filhas em comum, a primeira, Esmeralda, nasceu em 2014 e a segunda, Amada, em 2016.

