À semelhança da realidade de muitas famílias, para Nuno Santos este Dia da Mãe ficou marcado pelas limitações consequentes da pandemia da Covid-19.

Foi através de uma videochamada que celebrou o dia, gesto que não atenuou as saudades da progenitora e que fez o diretor da TVI refletir sobre a distância dos que mais ama.

"O que tem sido mais duro neste tempo?! Não poder visitar a minha mãe, quanto mais dar-lhe mimos. Passaram os nossos aniversários, meu e da minha irmã, e passará o dela, lá para o fim de um mês - maio - que costuma ser luminoso, mas que este ano está mais um pouco mais triste. E, ainda assim, não nos lamentemos. A chegar aos 90, a minha mãe está com saúde, bem disposta e com o coração grande com que fez sempre a sua vida. Até já", desabafou na legenda de uma foto em que aparece em videochamada com a mãe.

