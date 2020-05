Este domingo celebra-se o Dia da Mãe e, apesar desta data ficar marcada pelas restrições impostas pela pandemia da Covid-19, não deixou de ser assinalada nas redes sociais.

Várias caras conhecidas fizeram uso das suas plataformas para homenagear as progenitoras, as companheiras e as mães dos seus filhos.

Clique na galeria e deixe-se contagiar por esta onda de amor!

