No Dia Mundial da Televisão, já foram várias as caras conhecidas que assinalaram a data nas redes sociais. Mónica Sintra não foi exceção, estando agora mais presente no pequeno ecrã, sobretudo, como comentadora do 'Alô Portugal', da SIC.

"Hoje é o Dia Mundial da Televisão. Tenho de confessar que, há uns anos, não era mais do que um meio para divulgar o meu trabalho. A minha música. A minha paixão. Hoje em dia, é isso mesmo, uma paixão", começou por dizer.

"Passei do lado de convidada para, algumas vezes, júri ou até comentadora. A minha sede de comunicar é grande. E de conversar. De rir. E a televisão permite isso de uma forma única. É companhia, é amor. É para todos. Obrigada a todos os que dela fazem parte e que a fazem acontecer. Sabemos bem a importância que a televisão tem a todos os níveis, para nós artistas como para a comunidade em geral. E vocês? Conseguiriam viver sem televisão? Eu já não, certamente", completou.