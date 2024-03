Dave Halls, primeiro diretor-assistente do filme 'Rust', afirmou em depoimento esta quinta-feira, dia 29 de fevereiro, que a armeira da longa-metragem, Hannah Gutierrez, era competente no trabalho e que, em última análise, é ele quem assume a culpa pelo disparo que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, em 2021, dado que não fez uma verificação final na arma, que estava afinal carregada com uma bala verdadeira.

Halls foi contra a opinião de outros colegas - que disseram que Gutierrez era pouco profissional - e, durante o julgamento da mulher por homicídio involuntário, deixou elogios.

Dave afirmou que não pediu a Gutierrez que mostrasse todos os projéteis do revólver, de forma a garantir que eram falsos e que não havia, entre eles, qualquer bala verdadeira, antes de a arma ser entregue a Alec Baldwin, autor do disparo.

"Deixei passar uma verificação de segurança", afirmou Dave Halls, em lágrimas.