Diogo Valsassina surpreendeu os seus seguidores do Instagram com a publicação de um vídeo onde surge a cantar a música 'Show Must Go On', dos Queen.

"Atenção!!!!!! Freddie só houve um. O maior deles todos. Não há uma música de Queen fácil de cantar. Porque o Freddie era o maior. Mas eu mesmo assim atirei-me para uma das mais épicas músicas dos Queen (e também das minhas preferidas) mas não sei se já tinha dito mas, Freddie só houve um e o resto da malta que cá ficou anda só a brincar às canções. Que foi o que eu fiz", afirmou na legenda da publicação.

Ainda assim, o artista foi alvo dos mais diversos elogios por causa desta interpretação, incluindo o da companheira, Ana Guiomar, que referiu: "Quando estou em casa é raro gravar alguma coisa de voz, lá coisas dele. Passo a vida a chateá-lo para me ensinar a cantar, diz que não é assim. E depois faz um brilharete".

