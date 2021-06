Um adepto da Alemanha invadiu o campo com uma bandeira LGBT durante o hino da Hungria, esta quarta-feira. Contra a UEFA que impediu a iluminação do estádio Allianz Arena com as cores do arco-íris da comunidade LGBT+, estas foram na mesma levadas até ao relvado por um homem.

O momento aconteceu pouco antes do apito inicial da partida, e foi destacado por Diogo Valsassina na sua página de Instagram. "Este foi o grande vencedor no jogo entre a Alemanha e a Hungria. Amar é um direito de todos", disse.

De destacar que a UEFA foi duramente criticada após tal decisão. Entretanto, a FPF também se manifestou e usou as cores do arco-íris nas redes sociais.

