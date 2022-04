Diogo Piçarra e a namorada, Mel Jordão, partilharam ao fim do dia de sexta-feira nas suas respetivas contas de Instagram, uma fotografia na qual, aparentemente, anunciam a chegada do segundo filho em comum.

"À tua espera Leonardo", pode ler-se na legenda de uma imagem na qual Mel aparece com uma barriguinha de grávida.

Apesar de bastante credível, a publicação do casal não conseguiu enganar os seguidores durante muito tempo. Não tardou até que os fãs se lembrassem que hoje é Dia das Mentias, 1 de abril, e a partilha poderia ser apenas uma partida de Mel e Piçarra.

"A nós não nos enganam, que nós sabemos nem que essa foto foi tirada no mesmo dia daquela da bola de basket na barriga do Diogo - quando a Pepi ainda estava na tua", realçou uma admiradora atenta da maquilhadora e do músico.

Mel Jordão e Diogo Piçarra, recorde-se, foram pais pela primeira vez, da pequena Penélope, há dois anos.

