Em entrevista ao podcast de Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni, Diogo Piçarra revelou um sonho até agora mantido em segredo. "Adorava participar num reality show", admitiu o cantor e compositor algarvio de 30 anos. O artista confidenciou ainda que tem acompanhado as emissões de "Big Brother - Duplo Impacto" na TVI e na TVI Reality com a companheira. "Adoro ver reality shows, principalmente na quarentena. Quando eles almoçavam, nós almoçávamos e, quando eles jantavam, nós jantávamos", desabafa.

"Adorava participar. Se fosse, era para ganhar, não era para ficar a meio caminho", garante o mentor do talent show "The voice", um dos concursos que integram a grelha de programas da RTP1. A viver um momento difícil na carreira por causa da pandemia viral de COVID-19 que obrigou a proibir festas e a fechar salas de espetáculos, Diogo Piçarra vive da publicidade e das redes sociais. "Não há muitos concertos. No meu caso, tive cinco num ano", lamentou o artista, que tem auxiliado alguns dos seus colaboradores.