Diogo Piçarra passou as duas últimas semanas longe de casa devido à sua preenchida agenda de concertos.

O músico regressou a casa esta quarta-feira, 10 de agosto, tendo registado em vídeo o reencontro com a filha - Penélope, de dois anos.

"Já não via os meus amores há duas semanas", realçou Piçarra ao partilhar com os seguidores do Instagram o amoroso vídeo.

Espreite a galeria para vê-lo.

Leia Também: Look de casamento? Inspire-se na escolha de Mel Jordão