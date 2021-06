Diogo Infante esteve na tarde terça-feira no programa 'Cristina ComVida', onde recordou um marco importante na sua relação com o filho, Filipe Infante. Falamos do momento em que o jovem, agora com 18 anos, disse pela primeira vez ao pai que poderia tornar pública uma fotografia sua.

"Quando ele me disse: 'Pai, já podes publicar uma foto minha' - fiquei tão orgulhoso. Eu sabia que isso era sintoma de que ele estava bem, se sentia tranquilo, seguro, e estava preparado para enfrentar quaisquer reações menos positivas que pudessem acontecer... que felizmente não foi o caso", realça.

Filipe foi adotado por Diogo Infante, que ao olhar para o tempo de espera que enfrentou até concretizar o desejo de ser pai se revela um homem realizado.

"Tive de sonhar com ele e fui abençoado com um filho fantástico. Ele é boa gente", garante.

Reveja aqui as palavras de Diogo Infante sobre o filho.

