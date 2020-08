Diogo Infante recorreu à sua página de Instagram para homenagear a mãe, que esta quarta-feira, 19 de julho, teria celebrado mais um aniversário.

De coração apertado, o ator mostrou aos fãs um retrato da progenitora, de quem tem muitas saudades.

"A Maria, minha mãe, teria feito ontem anos. Tentei não pensar muito no assunto mas hoje, em casa de uma amiga comum, cruzei-me com um retrato seu e deu-me uma saudade tão grande que me custou a respirar. Quando olho para esta foto vejo uma parte essencial de mim, uma parte de que me orgulho sempre. Um beijo mãe e obrigado", escreveu na legenda da publicação.