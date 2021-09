Esta semana, sem dúvida que uma das personalidades nacionais mais elogiadas foi o vice-almirante Gouveia e Melo. Com Portugal a ter alcançado cerca de 85% da população inoculada, a task force responsável pela gestão do processo de vacinação foi encerrada.

Tendo isto em conta, foram muitos os elogios feitos por figuras públicas a Gouveia e Melo nas redes sociais, inclusive com palavras de agradecimento, facto que não passou despercebido a Diogo Faro.

Na sua página de Facebook, o comediante brincou (e ironizou) com a situação escrevendo: "Pelo tamanho das homenagens ao Gouveia e Melo, ignorando todas as outras pessoas, dá ideia que fez tudo sozinho. Dirigiu o Ministério da Saúde e a DGS, tratou dos doentes Covid nos hospitais todos e ainda foi ele que injetou pessoalmente milhões de vacinas. Impressionante mesmo".

Comentário ao qual um dos seguidores respondeu: "A Dra. Marta Temido, a Dra. Graça Freitas, os milhares de médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de saúde estão incluídos no pacote Gouveia e Melo, que acaba por ser a cara mais conhecida no processo de vacinação. Pelo menos, na parte que me toca. O meu obrigado é dirigido a todos".

