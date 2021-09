Henrique Gouveia e Melo encerrou esta terça-feira um importante capítulo com o fim da task-force do plano de vacinação. O vice-almirante terminou a missão com mais de 84% da população portuguesa totalmente vacinada contra a Covid-19 - resultados que mereceram o elogio público.

O comediante Fernando Rocha fez uso das redes sociais para deixar o seu agradecimento ao militar, enaltecendo o seu profissionalismo e "coerência".

"Muito obrigado, por toda a operacionalidade desta missão quase impossível. É de homens duros e eficazes, mas ao mesmo tempo equilibrados e coerentes que este país precisa. Bravo, vice-almirante Gouveia e Melo", escreveu.

O mesmo fez o ator Diogo Infante, que partilhou uma foto de Gouveia e Melo e dedicou-lhe um "obrigado" na legenda.

