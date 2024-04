Diogo Dalot deu uma entrevista à Eleven na qual falou sobre a família. Atualmente numa relação com Cláudia Pinto Lopes, de quem ficou noivo em março do ano passado, o jogador de futebol foi pai pela primeira vez em novembro, com o nascimento da pequena Clara.

"Às vezes acredito que seja difícil para muitas pessoas aceitarem que temos que abdicar de muitas coisas, como por exemplo a família. No meu caso, abdicar de tempo com a minha filha e com a minha noiva para estar nas melhores condições físicas. Mas também tens de ter ajuda da outra parte, ter pessoas que compreendam isso e aceitem que tens de fazer esse esforço em prol de um bem maior, que é a família. No meu caso, tenho a sorte de ter uma pessoa ao meu lado que acredita em mim e me encoraja a ser cada vez melhor", notou.

Na mesma conversa, o atleta revelou que Clara já "nasceu portista". "Ainda não tem cartão de sócio, mas acredito que vá ter. Ela vai decidir isso quando crescer, se gostar de futebol. Mas o pai e a mãe vão empurrar para os lados do FC Porto".