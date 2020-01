Diogo Carmona tem sido notícia nos últimos dias pelo facto de ter usado as suas redes sociais para divulgar imagens do tratamentos de recuperação que está a fazer devido ao acidente com um comboio que em outubro o deixou com um pé amputado.

Porém, as suas palavras relativas à recuperação levaram a imprensa cor-de-rosa a especular sobre o afastamento da sua mãe nesta fase delicada.

"Diogo Carmona revela afastamento da mãe na recuperação", noticiou um meio de comunicação nacional, a que o ator fez questão de responder.

"Não revelei nada disto. E não sei porque é que continuam a falar de pessoas que não merecem atenção. Tanto falam da minha família, questiono-me se a figura pública sou eu ou eles. Quando for a altura, a verdade será pública", disse, quebrando assim o silêncio em relação à progenitora.

Recorde-se que Diogo Carmona e a mãe estariam afastados já antes do acidente. A relação familiar complicou-se quando o jovem acusou a mãe de lhe ter tirado todo o dinheiro que ganhou em criança. Por seu lado, Patrícia Carmona afirma que o filho tem problemas psicológicos e recusa a sua ajuda para possíveis tratamentos.

Leia Também: Diogo Carmona agradece a amigo e bombeiro. "Esteve presente no incidente"