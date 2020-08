Diogo Carmona usou esta sexta-feira as suas redes sociais para revelar aos seus seguidores que está a escrever um livro revelador onde promete contar toda a verdade sobre a história da sua vida.

"Estou a acabar de escrever o meu primeiro livro biográfico em conjunto com a editora Manuscrito. Brevemente começarei a divulgar, por agora é o que posso adiantar", escreveu o jovem.

Diogo Carmona poderá voltar a falar sobre as polémicas que tanto têm dado que falar na imprensa, nomeadamente do acidente com um comboio que lhe amputou de um dos pés e a guerra em tribunal com a mãe.

Diogo acusa a mãe de lhe ter "roubar" todo o dinheiro que este ganhou na infância deixando as suas contas a zero, porém foi o ator quem acabou condenado pelo tribunal por violência doméstica.

