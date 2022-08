Diogo Carmona esteve hoje, 25 de agosto, no programa 'Casa Feliz', à conversa com João Baião. O ator, de 25 anos, aproveitou para falar do skate, modalidade que voltou a praticar há um mês, depois de uma paragem por causa de um acidente que o deixou sem um pé.

Questionado pelo apresentador como tem vivido este regresso, Carmona notou: "A evolução tem-me surpreendido".

"A dificuldade é muito maior, assim como o medo. Mas acabo por ter o conhecimento da modalidade e isso traz vantagens", sublinha ainda.

O convidado afirmou que "no início era complicado", porque já não se lembrava das manobras que fazia anteriormente, mas que pretende superar essas dificuldades.

Hoje, um dos seus desejos é conseguir que a modalidade chegue aos Jogos Paralímpicos.

Veja a conversa:

